Цискаридзе на марафоне Знание.Первые поделится опытом и расскажет о просвещении

Ректор Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой, народный артист РФ Николай Цискаридзе выступит на марафоне Знание.Первые и расскажет молодёжи, как выбрать верный путь и найти мотивацию. Мероприятие запланировано с 4 по 6 ноября в московском «Манеже» при поддержке Правительства Москвы.

Цискаридзе поведает о перспективах нового поколения в современной России и о большом значении культуры просвещения. Он уже неоднократно выступал на лекциях Общества «Знание», и именно в рамках просветительского марафона онлайн-дискуссия с ним первой набрала 500 тыс. просмотров в момент трансляции.

«Главная цель просвещения — формирование людей будущего... В этом процессе важна роль наставников, способных воспитать сильную личность, привить духовно-нравственные качества, вдохновить на новые свершения. Найти таких наставников молодым людям поможет просветительский марафон, который стал визитной карточкой Общества «Знание», — сказал Николай Цискаридзе.

Среди спикеров также будут: пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, зампред Правительства Виталий Савельев, помощник Президента Владимир Мединский, Министр культуры Ольга Любимова, Министр транспорта Роман Старовойт и многие другие. Также посетители смогут впервые увидеть дебаты с искусственным интеллектом.

Самые интересные выступления лекторов все желающие смогут увидеть в эфире Знание.ТВ на сайте Общества «Знание», а также в официальной группе просветительской организации во ВКонтакте.