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Регион
29 октября, 14:16

Путин потребовал интенсивно наращивать производство товаров во всех отраслях

Каждому региону России необходимо активно увеличивать объем производства товаров и значительно улучшать качество услуг в различных отраслях. Это требует не только развития инфраструктуры и логистики, но и повышения уровня автоматизации процессов. Об этом заявил президент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.

«Перед нами стоят амбициозные цели, а именно — кардинально нарастить объемы выпуска товаров и качество услуг по самой широкой линейке, во всех отраслях и секторах, в каждом субъекте Российской Федерации», — отметил глава государства.

По словам российского лидера, достичь этих целей можно, прежде всего, за счет повышения производительности труда, автоматизации и внедрения современного оборудования и технологий в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг, а также за счет улучшения инфраструктуры и логистики в регионах.

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Путин дал поручение по производству игровых приставок в России

Ранее Путин поручил увеличить производство товаров, разработанных с использованием российских технологий. Президент отметил, что такие проекты будут получать приоритетную государственную поддержку. Это будет осуществляться через стимулирование и расширение спроса на российскую продукцию, включая те товары, которые целесообразно и необходимо производить внутри страны, чтобы удовлетворить потребности как внутреннего, так и мирового рынков.

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Life.ru

Марина Фещенко
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