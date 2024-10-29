Путин потребовал интенсивно наращивать производство товаров во всех отраслях

Каждому региону России необходимо активно увеличивать объем производства товаров и значительно улучшать качество услуг в различных отраслях. Это требует не только развития инфраструктуры и логистики, но и повышения уровня автоматизации процессов. Об этом заявил президент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.

«Перед нами стоят амбициозные цели, а именно — кардинально нарастить объемы выпуска товаров и качество услуг по самой широкой линейке, во всех отраслях и секторах, в каждом субъекте Российской Федерации», — отметил глава государства.

По словам российского лидера, достичь этих целей можно, прежде всего, за счет повышения производительности труда, автоматизации и внедрения современного оборудования и технологий в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг, а также за счет улучшения инфраструктуры и логистики в регионах.