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29 октября, 14:44

Путин подтвердил задачу построить в России экономику высоких зарплат

РФ будет нацелена на создание экономики с высокими зарплатами. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на съезде Федерации независимых профсоюзов России. По словам главы государства, именно в этом — ключ к повышению эффективности производства, модернизации предприятий, обновлению отраслей и созданию качественных рабочих мест.

«Российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат», — заявил российский лидер.

Путин: России важно иметь современные и готовые к применению стратегические силы
Путин: России важно иметь современные и готовые к применению стратегические силы

Ранее заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин заявил, что в стране нет и не будет дешевой рабочей силы, а повышение заработных плат является единственным способом поддержания прибыльности бизнеса. Он отметил, что ЗП уже увеличились и продолжат расти. Орешкин подчеркнул, что конечные результаты работы зависят от производительности труда, и этот вопрос должен быть в приоритете даже в таких сферах, как здравоохранение и образование.

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Life.ru

Александра Мышляева
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