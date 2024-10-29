Путин подтвердил задачу построить в России экономику высоких зарплат

РФ будет нацелена на создание экономики с высокими зарплатами. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на съезде Федерации независимых профсоюзов России. По словам главы государства, именно в этом — ключ к повышению эффективности производства, модернизации предприятий, обновлению отраслей и созданию качественных рабочих мест.

Ранее заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин заявил, что в стране нет и не будет дешевой рабочей силы, а повышение заработных плат является единственным способом поддержания прибыльности бизнеса. Он отметил, что ЗП уже увеличились и продолжат расти. Орешкин подчеркнул, что конечные результаты работы зависят от производительности труда, и этот вопрос должен быть в приоритете даже в таких сферах, как здравоохранение и образование.