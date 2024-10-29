Сильный пожар вспыхнул на хранилище удобрений в подмосковном Долгопрудном
В подмосковном Долгопрудном случилось возгорание на складе удобрений. На месте работают сотрудники МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства.
Пожар на складе в Долгопрудном. Видео © Telegram / МЧС России
«Горит хранилище с удобрениями на 1200 квадратах. Огнеборцы работают при сильном задымлении и высокой пожарной нагрузке», — отметили в ведомстве.
Известно, что на месте трудятся 60 специалистов и задействовано 17 единиц техники. О пострадавших информации нет.
Напомним, три студента-медика пострадали при возгорании в общежитии универа в Краснодаре, среди них — учащийся по обмену из Индии. У погорельцев — отравление газом. Одна студентка от госпитализации отказалась, остальные сейчас в больнице.
Telegram / МЧС России