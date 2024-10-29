Сильный пожар вспыхнул на хранилище удобрений в подмосковном Долгопрудном

В подмосковном Долгопрудном случилось возгорание на складе удобрений. На месте работают сотрудники МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства.

Пожар на складе в Долгопрудном. Видео © Telegram / МЧС России

«Горит хранилище с удобрениями на 1200 квадратах. Огнеборцы работают при сильном задымлении и высокой пожарной нагрузке», — отметили в ведомстве.

Известно, что на месте трудятся 60 специалистов и задействовано 17 единиц техники. О пострадавших информации нет.