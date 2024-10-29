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29 октября, 15:04

Сильный пожар вспыхнул на хранилище удобрений в подмосковном Долгопрудном

В подмосковном Долгопрудном случилось возгорание на складе удобрений. На месте работают сотрудники МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства.

Пожар на складе в Долгопрудном. Видео © Telegram / МЧС России

«Горит хранилище с удобрениями на 1200 квадратах. Огнеборцы работают при сильном задымлении и высокой пожарной нагрузке», — отметили в ведомстве.

Известно, что на месте трудятся 60 специалистов и задействовано 17 единиц техники. О пострадавших информации нет.

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Напомним, три студента-медика пострадали при возгорании в общежитии универа в Краснодаре, среди них — учащийся по обмену из Индии. У погорельцев — отравление газом. Одна студентка от госпитализации отказалась, остальные сейчас в больнице.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Николай Рюмин
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