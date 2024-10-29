Общественники призвали запретить установку памятника Юрию Хою в Воронеже

В Воронеже общественники пытаются заблокировать установку памятника основателю панк-рок группы «Сектор Газа» Юрию Хою (Клинских), который родился и вырос в этом городе. По словам активистов из общества «‎Защита культурного наследия», песни коллектива идут вразрез с указом президента сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей. Общественники обратились с письмом к мэру Воронежа Сергею Петрину.

«В песнях Хоя есть позитивное отношение к употреблению наркотиков, алкоголя, имеются песни про зоофилию, некрофилию, про беспорядочные половые связи, разврат и похабщину», — приводят выдержку из послания «Вести Воронеж».

По мнению общественников, установка памятника музыканту в общественном месте приведёт к тому, что дети будут просить родителей познакомить их с его творчеством и копировать аморальный образ жизни.

Вместо памятника Хою активисты предлагают воздвигнуть монумент в честь основателя Воронежа воеводы Семёна Сабурова и приурочить это событие к 440-летию города, которое будет отмечаться в 2026 году. Другой вариант — уделить внимание состоянию объектов культурного наследия Великой Отечественной войны и подсветке памятников на проспекте Революции.

Однако большинство жителей Воронежа считают, что памятник музыканту нужен. В опросе, который проводит на своей странице в VK мэр, за увековечивание памяти Хоя проголосовали 58,71% пользователей. 23,13% считают, что творчество группы содержит неприемлемые вещи, а поэтому памятника ставить нельзя (данные на момент публикации заметки).

Мэр обещал учесть все мнения на комиссии, дата которой будет назначена позже. Он также отметил, что будущий памятник может быть размещён в сквере ТЭЦ – на съезде с Вогрэсовского моста на левом берегу.