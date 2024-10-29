Зима близко: Россияне массово ринулись «консервировать» дачи

В России в два раза по сравнению с 2023 годом увеличился спрос на консервацию дачных участков к зиме. Владельцы загородных домов готовы отдавать за эту услугу до 80 тысяч рублей, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Дачники устали от самостоятельных работ по подготовке участков к зиме, поэтому смело передают это дело в руки профессионалов. По информации телеграм-канала, стоимость полной консервации под ключ начинается с 30 тысячи рублей, а за полный «пакет» услуг нужно отдать около 80 тысяч рублей и больше. В основном, фирмы «консервируют» дома в конце октября, когда наступают первые морозы. Специалисты проверяют водопроводы, отключают электричество и газ, а также делают консервацию хозяйственных построек и крыши домов.

Компании также готовы подготовить газон к зимовке (от двух тысяч рублей), законсервировать септик (от шести до девяти тысяч рублей), проверить колодец (от трёх тысяч рублей), установить защиту от воров (от 12 тысяч рублей за оборудование + абонентская плата), а ещё позаботиться об огороде. В эту услугу входят обработка деревьев, расчистка от листвы, и создание «одеяла» для огорода — цены варьируются от десяти до 25 тысяч рублей.