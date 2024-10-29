Стало известно о состоянии двух десятков курсантов, госпитализированных на Ставрополье
Минздрав Ставрополья назвал стабильным состояние курсантов МВД после отравления
Минздрав Ставропольского края подтвердил госпитализацию 21 курсанта Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России. Их состояние оценивается как стабильное.
«Сегодня днём в ГБУЗ СК «Краевая специализированная клиническая инфекционная больница» доставлены и госпитализированы 21 курсант Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД РФ», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Там добавили, что всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь.
Напомним, ранее сообщалось, что массовое отравление произошло в учебном учреждении МВД на Ставрополье. По данным журналистов, всех пострадавших беспокоит тошнота и рвота. По предварительным данным, всему виной оказался сальмонеллёз. Известно, что среди курсантов есть несовершеннолетние.
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