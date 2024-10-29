Стало известно о состоянии двух десятков курсантов, госпитализированных на Ставрополье

«Сегодня днём в ГБУЗ СК «Краевая специализированная клиническая инфекционная больница» доставлены и госпитализированы 21 курсант Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД РФ», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что массовое отравление произошло в учебном учреждении МВД на Ставрополье. По данным журналистов, всех пострадавших беспокоит тошнота и рвота. По предварительным данным, всему виной оказался сальмонеллёз. Известно, что среди курсантов есть несовершеннолетние.