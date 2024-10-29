Массовое отравление произошло в университете МВД на Ставрополье
Mash: На Ставрополье 21 курсанта МВД госпитализировали с кишечной инфекцией
Курсанты университета МВД массово отравились в Ставропольском крае. В больницы попал 21 человек с острой кишечной инфекцией, сообщает Mash.
По информации телеграм-канала, всех пациентов беспокоит слабость, рвота и тошнота. Почти четверть курса оказалась на больничном после завтрака в университетской столовой. Сначала трое курсантов пожаловались на плохое самочувствие, а ближе к обеду скорая увезла остальных. По предварительным данным, всему виной оказался сальмонеллёз. Известно, что курсантам от 17 до 19 лет.
А ранее Life.ru рассказывал, что в камчатском Елизово отравились 11 школьников. Все они попали в больницу с острой кишечной инфекцией. По информации Роспотребнадзора, причиной массового отравления стала сальмонелла.
Life.ru