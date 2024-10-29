На посуде в доме жертв отравления под Красноярском нашли следы средства от насекомых
Инсектицидное средство названо возможной причиной отравления детей под Красноярском
Следы инсектицидного средства найдены на посуде в доме под Красноярском, где погибли четверо детей. Такие данные приводит управление Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю и Хакасии.
«Согласно результатам экспертиз, на поверхности посуды обнаружены компоненты инсектицидного средства», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
После получения данных экспертиз специалисты пришли к выводу, что попадание в организм компонентов инсектицидного средства является приоритетной причиной гибели детей. Между тем в СК обратили внимание, что содержимое баллонов с дихлофосом в доме соответствует заявленному у производителя.
Инсектицидное средство — это химическое или биологическое вещество, предназначенное для уничтожения насекомых-вредителей.
Напомним, что отравление с летальным исходом произошло 20 сентября в Красноярском крае. Сначала погибли двое детей возрастом 6 и 13 лет, через два дня умерла 11-летняя девочка, а через день — 12-летний ребёнок. Врачам удалось спасти отравившуюся мать детей, которая находилась на девятом месяце беременности. Предварительно, семья могла отравиться дихлофосом, представителя производителя уже допросили в качестве свидетеля. В посёлке Красная Сопка уже прошли похороны детей. На траурную церемонию пришли все жители села, а также знакомые семьи.
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