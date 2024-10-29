На посуде в доме жертв отравления под Красноярском нашли следы средства от насекомых

Следы инсектицидного средства найдены на посуде в доме под Красноярском, где погибли четверо детей. Такие данные приводит управление Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю и Хакасии.

После получения данных экспертиз специалисты пришли к выводу, что попадание в организм компонентов инсектицидного средства является приоритетной причиной гибели детей. Между тем в СК обратили внимание, что содержимое баллонов с дихлофосом в доме соответствует заявленному у производителя.