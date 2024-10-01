Отец на допросе указал на причину смерти 4 детей и котёнка от дихлофоса под Красноярском

В доме, где от отравления погибли дети были проблемы с вентиляцией, вытяжка не работала. Об этом на новом допросе рассказал отец погибших детей в посёлке Красная Сопка Красноярского края. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«На повторном допросе отец добавил, что в доме имеются проблемы с вентиляцией. Вытяжки не было», — рассказали журналистам в СК.