Отец на допросе указал на причину смерти 4 детей и котёнка от дихлофоса под Красноярском
Отец погибших под Красноярском детей рассказал о неработающей вытяжки в доме
В доме, где от отравления погибли дети были проблемы с вентиляцией, вытяжка не работала. Об этом на новом допросе рассказал отец погибших детей в посёлке Красная Сопка Красноярского края. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
«На повторном допросе отец добавил, что в доме имеются проблемы с вентиляцией. Вытяжки не было», — рассказали журналистам в СК.
Дом дихлофосом обработали из-за большого количества мух. Средство распыляли его по всем комнатам. Окна в этот момент никто не открыл, «все члены семьи были на улице», а «специфического запаха не было после обработки».
Напомним, что отравление с летальным исходом произошло 20 сентября. Сначала погибли двое детей возрастом 6 и 13 лет, через два дня умерла 11-летняя девочка, а через день — 12-летний ребёнок. Врачам удалось спасти отравившуюся мать детей, которая находилась на девятом месяце беременности. Предварительно, семья могла отравиться дихлофосом, представителя производителя уже допросили в качестве свидетеля. В посёлке Красная Сопка уже прошли похороны детей. На траурную церемонию пришли все жители села, а также знакомые семьи.
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