Отца семьи из Красноярского края могут привлечь за убийство по неосторожности
Следствие рассматривает возможность возбуждения уголовного дела о причинении смерти по неосторожности против отца семьи, отравившейся в Красноярском крае. Об этом рассказывает SHOT со ссылкой на источник.
Правоохранители вновь допросили 34-летнего Дмитрия, и он рассказал, что разбрызгивал средство от насекомых «Варан» по всему дому. После этого мужчина практически не проветрил помещения, открыта была лишь одна форточка. Он оказался единственным членом семьи, который успел выпить лекарство, когда почувствовал боль в животе.
Напомним, летальное отравление семьи случилось 20 сентября. Погибли дети шести, 13-ти, 11-ти и 12-ти лет. Мать семейства пребывает на девятом месяце беременности, её и ещё не родившегося малыша удалось спасти. Отец малышей также попал на больничную койку. Изначально подозрения пали на замороженные пельмени и курицу, однако позже выяснили, что продукты ни при чём, и причиной отравления может быть дихлофос. К слову, мать детей также признавалась, что не проветривала дом после распыления вещества.
Life.ru