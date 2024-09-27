Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 сентября, 09:35

Мать на допросе созналась в роковой ошибке с дихлофосом, которая могла сгубить 4 детей под Красноярском

СК: Мать погибших под Красноярском детей не проветривала дом после дихлофоса

Дом семьи, отравившейся в Красноярском крае. Обложка © Telegram/Прокуратура Красноярского края

Дом семьи, отравившейся в Красноярском крае. Обложка © Telegram/Прокуратура Красноярского края

Мать погибших от отравления четырёх детей из села Красная Сопка Назаровскомго района Красноярского края сообщила на допросе, что дом не проветривали после обработки дихлофосом. О её показаниях рассказали в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

«Мать говорит, что у них в доме была открыта небольшая форточка на кухне, потому что там стоит сетка, а помещение они не проветривали после обработки дихлофосом. После того, как зашли с улицы, они помещение не проветривали», — уточнили в следственном управлении.

На шерсти мёртвого котёнка нашли инсектицид, убивший 4 детей под Красноярском
На шерсти мёртвого котёнка нашли инсектицид, убивший 4 детей под Красноярском

Напомним, смертельное отравление в селе Красная Сопка Красноярского края произошло 20 сентября. Погибли 6 и 13 лет, через два дня скончалась 11-летняя девочка, а 23 сентября — ещё один 12-летний ребёнок. Мать детей находится на девятом месяце беременности, её и малыша удалось спасти. Родителей уже выписали. В СК отметили, что точную причину установят только через месяц. Сегодня стало известно, что в организмах умерших под Красноярском детей нашли инсектицидное средство.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров