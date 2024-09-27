Мать на допросе созналась в роковой ошибке с дихлофосом, которая могла сгубить 4 детей под Красноярском

Мать погибших от отравления четырёх детей из села Красная Сопка Назаровскомго района Красноярского края сообщила на допросе, что дом не проветривали после обработки дихлофосом. О её показаниях рассказали в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

«Мать говорит, что у них в доме была открыта небольшая форточка на кухне, потому что там стоит сетка, а помещение они не проветривали после обработки дихлофосом. После того, как зашли с улицы, они помещение не проветривали», — уточнили в следственном управлении.