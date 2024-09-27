Мать на допросе созналась в роковой ошибке с дихлофосом, которая могла сгубить 4 детей под Красноярском
СК: Мать погибших под Красноярском детей не проветривала дом после дихлофоса
Дом семьи, отравившейся в Красноярском крае. Обложка © Telegram/Прокуратура Красноярского края
Мать погибших от отравления четырёх детей из села Красная Сопка Назаровскомго района Красноярского края сообщила на допросе, что дом не проветривали после обработки дихлофосом. О её показаниях рассказали в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
«Мать говорит, что у них в доме была открыта небольшая форточка на кухне, потому что там стоит сетка, а помещение они не проветривали после обработки дихлофосом. После того, как зашли с улицы, они помещение не проветривали», — уточнили в следственном управлении.
Напомним, смертельное отравление в селе Красная Сопка Красноярского края произошло 20 сентября. Погибли 6 и 13 лет, через два дня скончалась 11-летняя девочка, а 23 сентября — ещё один 12-летний ребёнок. Мать детей находится на девятом месяце беременности, её и малыша удалось спасти. Родителей уже выписали. В СК отметили, что точную причину установят только через месяц. Сегодня стало известно, что в организмах умерших под Красноярском детей нашли инсектицидное средство.