Десятиэтажный отель рухнул в Буэнос-Айресе

В Буэнос-Айресе погиб 89-летний мужчина при обрушении десятиэтажного отеля. Одну женщину достали из-под завалов живой, её госпитализировали в больницу Мар-дель-Плата, передаёт телеканал TN. Под обломками отеля сейчас могут оставаться около девяти человек.

В Буэнос-Айресе из-под обрушившегося отеля спасли женщину. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ eldocetv

Точная причина обрушения здания не установлена, однако это могло произойти из-за несанкционированных строительных работ. Уже арестованы четверо рабочих. Отель обрушился на 80%. На месте ЧП работают спасатели со всего региона.

Пенсионер погиб в результате обрушения отеля в Аргентине. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ eldocetv