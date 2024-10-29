Десятиэтажный отель рухнул в Буэнос-Айресе
В Буэнос-Айресе рухнул десятиэтажный отел, погиб 89-летний пенсионер
В Буэнос-Айресе обрушился отель. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ eldocetv
В Буэнос-Айресе погиб 89-летний мужчина при обрушении десятиэтажного отеля. Одну женщину достали из-под завалов живой, её госпитализировали в больницу Мар-дель-Плата, передаёт телеканал TN. Под обломками отеля сейчас могут оставаться около девяти человек.
В Буэнос-Айресе из-под обрушившегося отеля спасли женщину. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ eldocetv
Точная причина обрушения здания не установлена, однако это могло произойти из-за несанкционированных строительных работ. Уже арестованы четверо рабочих. Отель обрушился на 80%. На месте ЧП работают спасатели со всего региона.
Пенсионер погиб в результате обрушения отеля в Аргентине. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ eldocetv
Ранее обрушение пятиэтажки из-за взрыва произошло в Кирсанове Тамбовской области. В результате ЧП пострадали 11 человек, число погибших достигло пяти. На месте взрыва и обрушения работали более 150 человек и 35 единиц техники, в том числе беспилотники, инженерная и тяжёлая техника.