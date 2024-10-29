Орбан заявил о заговоре против Венгрии со стороны фон дер Ляйен и Вебера

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал в своих соцсетях о заговоре по смене правительства страны. По словам политика, его готовят лидер Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Существует открытый заговор против Венгрии, возглавляемый Манфредом Вебером и председателем фон дер Ляйен. Они признали, что их цель – заменить венгерское правительство новым «яволь-правительством» по примеру нынешнего польского», — написал политик на своей странице в X.

Яволь (Jawohl) переводится с немецкого как «так точно». Орбан заявил, что Будапешт не позволит случиться перевороту.