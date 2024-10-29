Орбан заявил о заговоре против Венгрии со стороны фон дер Ляйен и Вебера
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал в своих соцсетях о заговоре по смене правительства страны. По словам политика, его готовят лидер Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Существует открытый заговор против Венгрии, возглавляемый Манфредом Вебером и председателем фон дер Ляйен. Они признали, что их цель – заменить венгерское правительство новым «яволь-правительством» по примеру нынешнего польского», — написал политик на своей странице в X.
Яволь (Jawohl) переводится с немецкого как «так точно». Орбан заявил, что Будапешт не позволит случиться перевороту.
Отношения у премьер-министра Венгрия с Евросоюзом складываются не лучшим образом. Так, во время визита в Грузию его громко перебивали западные журналисты. Ранее Орбан заявлял, что лидеры ЕС хотят втянуть страны Европы в войну с Россией путём введения Украины в НАТО. За последние 70 лет, по словам политика, мир никогда не был настолько близок к войне.
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