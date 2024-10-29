Западные и грузинские журналисты громко перебивали Орбана на брифинге в Тбилиси
Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
На брифинге в Тбилиси грузинские оппозиционные журналисты громко перебивали премьера Венгрии Виктора Орбана. Он прибыл в страну для переговоров с премьер-министром Ираклием Кобахидзе, сообщает РИА «Новости».
В ходе выступления Орбана журналисты оппозиционного агентства «Мтавари Арзи» и Bloomberg начали громко задавать вопросы премьеру Венгрии, перекрикивая друг друга и самого спикера, который до последнего пытался ответить им. Они делали упор на критике европейских политиков в адрес Орбана за данную поездку в Грузию.
Напомним, что парламентские выборы в Грузии 26 октября закончились победой правящей партии «Грузинская мечта», которая, согласно данным ЦИК, получила около 54% голосов. Четыре оппозиционные партии, преодолевшие барьер, набрали более 37% голосов электората. Однако экзит-полы, проведённые западными институтами, указывали на победу оппозиции. Вечером 28 октября в Тбилиси начались массовые протесты представителей оппозиции, которые не признали результаты выборов. На митинге выступила президент страны Саломе Зурабишвили, которая, согласно конституции, должна оставаться политически нейтральной. Орбан прилетел в Грузию, чтобы поздравить грузинского премьера Ираклия Кобахидзе и правящую партию «Грузинская мечта» с проведением демократических выборов.