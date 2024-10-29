Западные и грузинские журналисты громко перебивали Орбана на брифинге в Тбилиси

На брифинге в Тбилиси грузинские оппозиционные журналисты громко перебивали премьера Венгрии Виктора Орбана. Он прибыл в страну для переговоров с премьер-министром Ираклием Кобахидзе, сообщает РИА «Новости».

В ходе выступления Орбана журналисты оппозиционного агентства «Мтавари Арзи» и Bloomberg начали громко задавать вопросы премьеру Венгрии, перекрикивая друг друга и самого спикера, который до последнего пытался ответить им. Они делали упор на критике европейских политиков в адрес Орбана за данную поездку в Грузию.