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29 октября, 13:20

Западные и грузинские журналисты громко перебивали Орбана на брифинге в Тбилиси

Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

На брифинге в Тбилиси грузинские оппозиционные журналисты громко перебивали премьера Венгрии Виктора Орбана. Он прибыл в страну для переговоров с премьер-министром Ираклием Кобахидзе, сообщает РИА «Новости».

В ходе выступления Орбана журналисты оппозиционного агентства «Мтавари Арзи» и Bloomberg начали громко задавать вопросы премьеру Венгрии, перекрикивая друг друга и самого спикера, который до последнего пытался ответить им. Они делали упор на критике европейских политиков в адрес Орбана за данную поездку в Грузию.

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Напомним, что парламентские выборы в Грузии 26 октября закончились победой правящей партии «Грузинская мечта», которая, согласно данным ЦИК, получила около 54% голосов. Четыре оппозиционные партии, преодолевшие барьер, набрали более 37% голосов электората. Однако экзит-полы, проведённые западными институтами, указывали на победу оппозиции. Вечером 28 октября в Тбилиси начались массовые протесты представителей оппозиции, которые не признали результаты выборов. На митинге выступила президент страны Саломе Зурабишвили, которая, согласно конституции, должна оставаться политически нейтральной. Орбан прилетел в Грузию, чтобы поздравить грузинского премьера Ираклия Кобахидзе и правящую партию «Грузинская мечта» с проведением демократических выборов.

Николай Рюмин
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