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29 октября, 08:26

Орбан прилетел в Грузию и поздравил Кобахидзе с победой на парламентских выборах

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе (слева направо) во время встречи у здания правительства. Фото © Инна Кукуджанова/ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе (слева направо) во время встречи у здания правительства. Фото © Инна Кукуджанова/ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, находясь с официальным визитом в Тбилиси, поздравил грузинского премьера Ираклия Кобахидзе и правящую партию «Грузинская мечта» с проведением демократических выборов. Он отметил значимость усилий грузинских властей по предотвращению превращения страны во «вторую Украину».

«Никто не должен утверждать, что выборы в Грузии были недемократическими», — заявил венгерский политик на пресс-конференции после переговоров.

Орбан также подчеркнул, что Грузия всегда может рассчитывать на стратегическое партнёрство с Венгрией.

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Напомним, что парламентские выборы в Грузии, прошедшие 26 октября, завершились победой правящей партии «Грузинская мечта», которая, согласно данным ЦИК, получила около 54% голосов. Четыре оппозиционные партии, преодолевшие пятипроцентный барьер, набрали более 37% голосов избирателей. Однако экзит-полы, проведенные западными институтами, указывали на победу оппозиции. Вечером 28 октября в Тбилиси начались массовые протесты представителей оппозиции, которые не признали результаты выборов. На митинге выступила президент страны Саломе Зурабишвили, которая, согласно конституции, должна оставаться политически нейтральной.

Марина Фещенко
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