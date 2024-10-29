Орбан прилетел в Грузию и поздравил Кобахидзе с победой на парламентских выборах

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, находясь с официальным визитом в Тбилиси, поздравил грузинского премьера Ираклия Кобахидзе и правящую партию «Грузинская мечта» с проведением демократических выборов. Он отметил значимость усилий грузинских властей по предотвращению превращения страны во «вторую Украину».

«Никто не должен утверждать, что выборы в Грузии были недемократическими», — заявил венгерский политик на пресс-конференции после переговоров.

Орбан также подчеркнул, что Грузия всегда может рассчитывать на стратегическое партнёрство с Венгрией.