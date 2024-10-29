Орбан прилетел в Грузию и поздравил Кобахидзе с победой на парламентских выборах
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе (слева направо) во время встречи у здания правительства. Фото © Инна Кукуджанова/ТАСС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, находясь с официальным визитом в Тбилиси, поздравил грузинского премьера Ираклия Кобахидзе и правящую партию «Грузинская мечта» с проведением демократических выборов. Он отметил значимость усилий грузинских властей по предотвращению превращения страны во «вторую Украину».
«Никто не должен утверждать, что выборы в Грузии были недемократическими», — заявил венгерский политик на пресс-конференции после переговоров.
Орбан также подчеркнул, что Грузия всегда может рассчитывать на стратегическое партнёрство с Венгрией.
Напомним, что парламентские выборы в Грузии, прошедшие 26 октября, завершились победой правящей партии «Грузинская мечта», которая, согласно данным ЦИК, получила около 54% голосов. Четыре оппозиционные партии, преодолевшие пятипроцентный барьер, набрали более 37% голосов избирателей. Однако экзит-полы, проведенные западными институтами, указывали на победу оппозиции. Вечером 28 октября в Тбилиси начались массовые протесты представителей оппозиции, которые не признали результаты выборов. На митинге выступила президент страны Саломе Зурабишвили, которая, согласно конституции, должна оставаться политически нейтральной.