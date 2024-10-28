Премьер Венгрии Орбан прилетел в охваченный протестами Тбилиси
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Тбилиси после выборов в Грузии
Премьер Венгрии Виктор Орбан прибыл с официальным визитом в Тбилиси, где начались протесты после победы правящей партии на парламентских выборах. В аэропорту его встретил вице-премьер Грузии Леван Давиташвили, а завтра состоятся переговоры Орбана с премьер-министром республики Ираклием Кобахидзе.
В состав венгерской делегации входят глава МИД страны Петер Сийярто и министр экономического развития Мартон Надь, министр финансов Михай Варга, а также госсекретарь Янош Надь. Визит венгерского премьера продлится два дня.
К слову, Орбан единственный из лидеров Евросоюза, кто поздравил «Грузинскую мечту» с победой на парламентских выборах. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после этого поспешил заявить, что венгерский премьер не представляет всё объединение.
Напомним, что в Грузии по итогам парламентских выборов правящая партия «Грузинская мечта», которая выступает за суверенитет страны и против вмешательства Запада во внутренние дела государства, набирает 53,92% голосов, получая 89 из 150 мандатов. При этом прошедшая в парламент оппозиция суммарно набрала около 37%. Лидеры-оппозиционеры заявили о непризнании результатов выборов и призвали людей выходить на улицу. По словам экспертов, оппозиция может попытаться организовать «грузинский майдан».
Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis