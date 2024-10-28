Премьер Венгрии Орбан прилетел в охваченный протестами Тбилиси

Премьер Венгрии Виктор Орбан прибыл с официальным визитом в Тбилиси, где начались протесты после победы правящей партии на парламентских выборах. В аэропорту его встретил вице-премьер Грузии Леван Давиташвили, а завтра состоятся переговоры Орбана с премьер-министром республики Ираклием Кобахидзе.

В состав венгерской делегации входят глава МИД страны Петер Сийярто и министр экономического развития Мартон Надь, министр финансов Михай Варга, а также госсекретарь Янош Надь. Визит венгерского премьера продлится два дня.