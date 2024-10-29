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29 октября, 20:13

Жителей Москвы ждут «барические горки»

Синоптик Леус: Москву ждут «барические горки», давление будет то расти, то падать

Москвичей на этой неделе ждёт череда резких колебаний атмосферного давления. Обложка © Life.ru

Москвичей на этой неделе ждёт череда резких колебаний атмосферного давления. Обложка © Life.ru

Москвичей на этой неделе ждёт череда резких колебаний атмосферного давления, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Синоптик уточнил, что уже в среду вечером давление опустится до 736 мм ртутного столба, что на 14 мм ниже уровня раннего утра.

«Жителей столичного региона также ждут барические горки – давление будет то расти, то падать, меняясь до 10-12 мм рт. ст. за сутки, а к пятнице опустится до 723 мм рт. ст., что на 23-25 мм рт ст. ниже нормы, что лишь немногим выше, чем суточный рекорд низкого атмосферного давления, который для 1 ноября составляет 720 мм рт. ст., и установлен в 2001 году», — сообщил Леус.

Москвичей предупредили о «мерзопакостной» погоде в начале ноября
Москвичей предупредили о «мерзопакостной» погоде в начале ноября

О погодных аномалиях предупредили и жителей северной столицы. По словам экспертов, в Петербурге может стать холоднее, чем в Гренландии.

Анатолий Цейко
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