«Это как мост»: Песни Shaman попали в школьную программу в российском регионе
Школьники в Чите начали изучать песни певца Shaman на уроках музыки
Песни заслуженного артиста РФ Shaman (Ярослава Дронова) начали изучать на уроках в читинскй школе Забайкальского края. По информации «Рен-ТВ», учащиеся седьмых и восьмых классов разбирают песню «Я русский» и поют её хором.
«Мы изучаем историю страны, музыку, жанры в соответствии с федеральной рабочей программой. Воспитываем музыкальную культуру детей на таких композиторах как Михаил Иванович Глинка, Петр Ильич Чайковский и другие. <...> Это как мост между прошлым и настоящим», — пояснила учитель музыки Татьяна Ларионова.
Напомним, что ещё весной Минпросвещения РФ одобрило предложение изучать в рамках школьной программы творчество таких исполнителей, как группа «Любэ», Олег Газманов, Shaman (Ярослав Дронов). Окончательный перечень музыкантов будет утверждаться вместе с родителями школьников и экспертами.
Певец Shaman. Обложка © Telegram / SHAMAN