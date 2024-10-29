«Это как мост»: Песни Shaman попали в школьную программу в российском регионе

Песни заслуженного артиста РФ Shaman (Ярослава Дронова) начали изучать на уроках в читинскй школе Забайкальского края. По информации «Рен-ТВ», учащиеся седьмых и восьмых классов разбирают песню «Я русский» и поют её хором.

«Мы изучаем историю страны, музыку, жанры в соответствии с федеральной рабочей программой. Воспитываем музыкальную культуру детей на таких композиторах как Михаил Иванович Глинка, Петр Ильич Чайковский и другие. <...> Это как мост между прошлым и настоящим», — пояснила учитель музыки Татьяна Ларионова.