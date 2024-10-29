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29 октября, 20:24

«Это как мост»: Песни Shaman попали в школьную программу в российском регионе

Школьники в Чите начали изучать песни певца Shaman на уроках музыки

Песни заслуженного артиста РФ Shaman (Ярослава Дронова) начали изучать на уроках в читинскй школе Забайкальского края. По информации «Рен-ТВ», учащиеся седьмых и восьмых классов разбирают песню «Я русский» и поют её хором.

«Мы изучаем историю страны, музыку, жанры в соответствии с федеральной рабочей программой. Воспитываем музыкальную культуру детей на таких композиторах как Михаил Иванович Глинка, Петр Ильич Чайковский и другие. <...> Это как мост между прошлым и настоящим», — пояснила учитель музыки Татьяна Ларионова.

Напомним, что ещё весной Минпросвещения РФ одобрило предложение изучать в рамках школьной программы творчество таких исполнителей, как группа «Любэ», Олег Газманов, Shaman (Ярослав Дронов). Окончательный перечень музыкантов будет утверждаться вместе с родителями школьников и экспертами.

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Обложка ©

Певец Shaman. Обложка © Telegram / SHAMAN

Оксана Попова
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