«Литры сока и клизмы каждую ночь»: Наталья Андрейченко поделилась секретами молодости

Актриса Наталья Андрейченко, известная по роли Мэри Поппинс, раскрыла свои радикальные секреты молодости и здоровья. 68-летняя артистка поддерживает самочувствие посредством трёхнедельных курсов очищения, во время которых питается исключительно овощными соками. Об этом она рассказала в рамках программы «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ.

Для своих соков Андрейченко использует огурцы, сельдерей, свёклу и морковь, избегая излишнего количества свёклы из-за её способности снижать давление. Она добавила, что очищение сопровождается «клизмочками» каждую ночь, что она считает важной частью процесса.

«Я пью литр с утра, литр посередине дня и литр — к вечеру. Вообще не ограничиваю себя. Чувствую себя божественно! <…> Естественно, клизмы нужны. Нужно помочь этому процессу, когда ты уже взлетаешь на третий-четвёртый день» — призналась артистка.

По словам актрисы, от голода она страдала только в первые дни, после чего, как она выразилась, «приходит безумный приток энергии». Андрейченко объясняет это тем, что чувство голода и головные боли в начале курса — результат выхода токсинов и вредных веществ из организма.

Актриса добавила, что полностью отказалась от сложных блюд и теперь просто поедает свежие овощи и зелень, даже не готовя салаты.