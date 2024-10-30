Скользкий сюрприз: На дорогах ЦФО прогнозируют «чёрный лёд»

В Центральной России в ночь на среду, 30 октября, на дорогах возможна слабая гололедица, или так называемый «чёрный лёд», предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Чёрный» лёд — тонкая незаметная корка — представляет особую опасность для автомобилистов, поскольку её сложно обнаружить на дороге до первых признаков скольжения.

Синоптик отметил, что с приходом холодного воздуха и уменьшением облачности температура воздуха снизится до околонулевых значений с небольшими заморозками. Эти условия, вкупе с недавними дождями, могут привести к образованию гололедицы толщиной 0,5–1 мм.

Кроме того, в Уральском регионе и Сибири погодные условия могут создать снежный накат, местами достигающий 3–8 мм, добавил Тишковец.