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29 октября, 21:40

Скользкий сюрприз: На дорогах ЦФО прогнозируют «чёрный лёд»

Синоптик Тишковец: На дорогах ЦФО ожидается «чёрный лёд» в ночь на 30 октября

В Центральной России в ночь на среду, 30 октября, на дорогах возможна слабая гололедица, или так называемый «чёрный лёд», предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Чёрный» лёд — тонкая незаметная корка — представляет особую опасность для автомобилистов, поскольку её сложно обнаружить на дороге до первых признаков скольжения.

Синоптик отметил, что с приходом холодного воздуха и уменьшением облачности температура воздуха снизится до околонулевых значений с небольшими заморозками. Эти условия, вкупе с недавними дождями, могут привести к образованию гололедицы толщиной 0,5–1 мм.

Кроме того, в Уральском регионе и Сибири погодные условия могут создать снежный накат, местами достигающий 3–8 мм, добавил Тишковец.

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О неблагоприятных климатических условиях Тишковец уже предупреждал ранее. По его словам, зима в столичном регионе может оказаться суровой и продолжительной.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Animaflora PicsStock

Анатолий Цейко
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