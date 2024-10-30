Китай запустил на орбиту корабль «Шэньчжоу-19» с тремя тайконавтами
Китай запустил на орбиту корабль «Шэньчжоу-19» с тремя тайконавтами на борту. Ожидается, что стыковка с орбитальной станцией КНР должна произойти через шесть с половиной часов. Трнсляцию запуска вело Центральное телевидение Китая.
На орбитальную станцию отправятся тайконавты Сун Линдун и Ван Хаоцзэ. Миссию возглавил Цай Сюйчжэ.
Ранее на Землю вернулись космонавт Александр Гребёнкин и астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс. Ровно 235 суток длилась экспедиция на Международной космической станции.
Обложка ©
Shutterstock / FOTODOM / Dima Zel