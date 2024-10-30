Китай запустил на орбиту корабль «Шэньчжоу-19» с тремя тайконавтами на борту. Ожидается, что стыковка с орбитальной станцией КНР должна произойти через шесть с половиной часов. Трнсляцию запуска вело Центральное телевидение Китая.