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29 октября, 22:37

Китай запустил на орбиту корабль «Шэньчжоу-19» с тремя тайконавтами

Китай запустил на орбиту корабль «Шэньчжоу-19» с тремя тайконавтами на борту. Ожидается, что стыковка с орбитальной станцией КНР должна произойти через шесть с половиной часов. Трнсляцию запуска вело Центральное телевидение Китая.

На орбитальную станцию отправятся тайконавты Сун Линдун и Ван Хаоцзэ. Миссию возглавил Цай Сюйчжэ.

NASA подвергли жёсткой критике из-за застрявших в космосе астронавтов
NASA подвергли жёсткой критике из-за застрявших в космосе астронавтов

Ранее на Землю вернулись космонавт Александр Гребёнкин и астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс. Ровно 235 суток длилась экспедиция на Международной космической станции.

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Shutterstock / FOTODOM / Dima Zel

Оксана Попова
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