Российский космонавт с девятой попытки вернулся на Землю на корабле Crew Dragon
Корабль Crew Dragon с россиянином Гребёнкиным приводнился в Мексиканском заливе
Космонавт Роскосмоса Александр Гребёнкин вернулся на Землю. Фото © Telegram / «Госкорпорация «Роскосмос»
Сегодня на Землю вернулись космонавт Роскосмоса Александр Гребёнкин и астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс. Ровно 235 суток длилась экспедиция на Международной космической станции. Об этом сообщили в телеграм-канале «Госкорпорация «Роскосмос». Транслировала посадку NASA.
Crew Dragon вернулся на Землю 25 октября. Видео © NASA
Спускаемая капсула приводнилась у берегов штата Флорида вблизи города Пенсакола было осуществлено в 3:29 по времени Восточного побережья США (в 10:29 мск). Экипаж на месте ждало поисково-спасательное судно компании SpaceX, которое подняло капсулу из воды на свой борт с помощью гидравлического подъёмного устройства. После этого из Crew Dragon достали космонавтов.
Тем временем экипаж 72-й длительной экспедиции продолжает полёт на станции. В состав экипажа вошли российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов.
Напомним, что 4 марта 2024 года корабль NASA Crew Dragon с российским космонавтом Александром Гребёнкиным стартовал к МКС. Возвращение корабля на Землю откладывали восемь раз. Решение было принято в связи с неблагоприятными погодными условиями в районе предполагаемого приводнения Crew Dragon. К счастью, героев благополучно вернули домой. Миссия Crew-8 продолжалась на орбите семь с половиной месяцев.