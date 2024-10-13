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13 октября, 17:52

SpaceX перенесла отстыковку Crew Dragon с Гребёнкиным от МКС из-за «Милтона»

Американская компания SpaceX отложила отстыковку космического корабля Crew Dragon с экипажем Crew-8, в который входит российский космонавт Александр Гребёнкин, от МКС из-за неблагоприятных погодных условий. О принятом решении уведомили в SpaceX.

«Из-за неблагоприятных погодных условий у побережья Флориды, SpaceX и НАСА отказались от возможности отстыковки Dragon от МКС 13 октября», — говорится в публикации на сайте компании.

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Напомним, что изначально вернуть Crew Dragon и Александра Гребёнкина на Землю планировали 8 октября, но из-за погодных условий отстыковку корабля несколько раз переносили. Это стандартная процедура, обусловленная стремлением обеспечить экипажу максимальную безопасность.

Властям Флориды из-за мощнейшего урагана «Милтон» пришлось эвакуировать порядка пяти миллионов жителей штата. Согласно информации американских СМИ на 10 октября, буйство стихии унесло жизни 11 человек. Местные жители публиковали в соцсетях ролики с разгулом урагана и его последствиями.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Evgeniyqw

Юрий Лысенко
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