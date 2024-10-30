Президентом итальянской Лигурии стал больной раком чиновник

Мэр Генуи Марко Буччи, поддержанный коалицией правоцентристских партий, избран президентом Лигурии по итогам выборов, прошедших в минувшие воскресенье и понедельник. Об этом сообщает МВД Италии.

Буччи набрал 48,77% голосов, обойдя кандидата от оппозиции Андреа Орландо, бывшего министра труда, который получил 47,36% голосов. Интересно, что в самой Генуе Буччи также удалось опередить конкурента, несмотря на серьёзные личные испытания.

В мае Буччи был диагностирован рак, распространившимся на лимфатические узлы шеи. Ему провели сложную операцию с удалением около 30 лимфоузлов. Несмотря на продолжающееся лечение, он решил баллотироваться, заявив, что, если ему отведено пять лет, он готов посвятить их работе главы Лигурии.