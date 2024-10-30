Президентом итальянской Лигурии стал больной раком чиновник
Больной раком мэр Генуи Марко Буччи избран новым президентом Лигурии
Мэр Генуи Марко Буччи, поддержанный коалицией правоцентристских партий, избран президентом Лигурии по итогам выборов, прошедших в минувшие воскресенье и понедельник. Об этом сообщает МВД Италии.
Буччи набрал 48,77% голосов, обойдя кандидата от оппозиции Андреа Орландо, бывшего министра труда, который получил 47,36% голосов. Интересно, что в самой Генуе Буччи также удалось опередить конкурента, несмотря на серьёзные личные испытания.
В мае Буччи был диагностирован рак, распространившимся на лимфатические узлы шеи. Ему провели сложную операцию с удалением около 30 лимфоузлов. Несмотря на продолжающееся лечение, он решил баллотироваться, заявив, что, если ему отведено пять лет, он готов посвятить их работе главы Лигурии.
А в сентябре в Генуе расклеили листовки с поздравлениями Путину с днём рождения. Авторами идеи являются общественно-политическая ассоциация Contronarrazione и основатель телеграм-канала «Донбасс Италия» журналист Винченцо Лоруссо.
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