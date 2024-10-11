Италия проведёт конференцию по восстановлению Украины

Италия проведёт у себя международную конференцию по теме восстановления Украины, которая состоится 10 и 11 июля следующего года. Об этом сообщила премьер-министр Джорджа Мелони после переговоров с Владимиром Зеленским, прошедших в Риме.

«Взгляд на будущее мира и процветания также означает стремление к восстановлению, и я рада объявить, что Ukraine Recovery Conference (Конференция по восстановлению Украины. – прим. Life.ru) пройдёт в Риме 10 и 11 июля 2025 года: это событие, которым мы очень дорожим и над чем мы работаем уже некоторое время», – подчеркнула премьер-министр, заверив в продолжении всесторонней поддержки Украины со стороны Италии.

В ходе переговоров с Зеленским стороны обсудили необходимость привлечения международного сообщества для создания условий, которые смогут «побудить Россию начать мирные переговоры». Мелони отметила, что настаивает на последовательных и решительных ответах на военные действия РФ.

В ответ глава киевского режима поделился с ней своими планами по восстановлению мира, ранее представленными Франции и Великобритании. Пресс-служба Дворца Киджи сообщила, что переговоры позволили обменяться информацией о ситуации на местах и потребностях Украины в военной и гуманитарной помощи, а также определить дальнейшие дипломатические шаги.