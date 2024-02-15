Регион

Уведомления отключены

15 февраля, 08:56

Еврокомиссия оценила восстановление Украины почти в 453 млрд евро

Фото © Shutterstock.com

Фото © Shutterstock.com

Еврокомиссия оценила восстановление Украины после конфликта с Россией в сумму, превышающую 450 миллиардов евро. Об этом говорится в экспертных материалах, которые распространили в Брюсселе в четверг, 15 февраля. В документах указано, что эта сумма на 70 миллиардов евро больше, чем было год назад.

"По состоянию на 31 декабря 2023 года общая стоимость реконструкции и восстановления Украины в течение следующего десятилетия составит 486 млрд долларов (452,8 млрд евро)", — говорится в материалах Еврокомиссии.

Восстановление энергосистемы Украины оценили в несколько сотен миллионов долларов
Восстановление энергосистемы Украины оценили в несколько сотен миллионов долларов

Рнаее Совет ЕС принял постановление, позволяющее создать легальную базу для использования прибыли от замороженных российских активов в целях восстановления Украины. Планируется сначала направлять деньги в бюджет Евросоюза, а позднее — Киеву. В российском МИД уже заявили, что ответ Москвы на действия Запада будет жёстким.

Марина Калегина
  • Новости
  • Еврокомиссия
  • Украина
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров