Еврокомиссия оценила восстановление Украины почти в 453 млрд евро
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Еврокомиссия оценила восстановление Украины после конфликта с Россией в сумму, превышающую 450 миллиардов евро. Об этом говорится в экспертных материалах, которые распространили в Брюсселе в четверг, 15 февраля. В документах указано, что эта сумма на 70 миллиардов евро больше, чем было год назад.
"По состоянию на 31 декабря 2023 года общая стоимость реконструкции и восстановления Украины в течение следующего десятилетия составит 486 млрд долларов (452,8 млрд евро)", — говорится в материалах Еврокомиссии.
Рнаее Совет ЕС принял постановление, позволяющее создать легальную базу для использования прибыли от замороженных российских активов в целях восстановления Украины. Планируется сначала направлять деньги в бюджет Евросоюза, а позднее — Киеву. В российском МИД уже заявили, что ответ Москвы на действия Запада будет жёстким.