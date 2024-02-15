Еврокомиссия оценила восстановление Украины почти в 453 млрд евро

Еврокомиссия оценила восстановление Украины после конфликта с Россией в сумму, превышающую 450 миллиардов евро. Об этом говорится в экспертных материалах, которые распространили в Брюсселе в четверг, 15 февраля. В документах указано, что эта сумма на 70 миллиардов евро больше, чем было год назад.