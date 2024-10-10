Стало известно о намерении Зеленского провести новую «мирную конференцию» по Украине
Зеленский заявил о планах провести вторую конференцию по Украине в ноябре
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Владимир Зеленский заявил, что вторая конференция по урегулированию конфликта на Украине может состояться в ноябре, хотя ранее его офис сообщал о возможной отмене мероприятия.
«Следующий «саммит мира» должен быть в ноябре, план будет на столе. Я не знаю дату. Сейчас никто не знает, но мы подготовим всё», — сказал Зеленский после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже.
Однако ранее на этой неделе советник главы офиса президента Украины Дарья Заровная сообщала, что проведение второй конференции в ноябре маловероятно.
Ранее Зеленский опроверг информацию о наличии у него планов обсудить прекращение огня на Украине в ходе встреч с европейскими союзниками. Он также подчеркнул, что Киев продолжает придерживаться собственной стратегии — «плана победы» — и отвергает посреднические инициативы третьих стран.