Стало известно о намерении Зеленского провести новую «мирную конференцию» по Украине

Владимир Зеленский заявил, что вторая конференция по урегулированию конфликта на Украине может состояться в ноябре, хотя ранее его офис сообщал о возможной отмене мероприятия.

«Следующий «саммит мира» должен быть в ноябре, план будет на столе. Я не знаю дату. Сейчас никто не знает, но мы подготовим всё», — сказал Зеленский после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже.