Су-34 нанесли бомбовые удары по опорникам ВСУ под Купянском
SHOT: Российские военные приближаются к Купянску в Харьковской области
Российские военные приближаются к Купянску в Харьковской области, жители которого стали покидать город по указанию местных властей. Накануне ВС РФ уничтожили около 40 украинских военных и опорный пункт.
Боевая работа Су-34 ВКС России под Харьковом. Видео © Telegram / SHOT
По информации SHOT, ударами Су-34 ВКС России были уничтожены взводные опорные пункты и пункты временной дислокации подразделений 97-го отдельного механизированного батальона 60-й ОМБр ВСУ, которые располагались в пяти зданиях технического назначения и одном административном здании.
Кроме того, российские военные продолжают наступление на Харьковском направлении и расширили контроль территории юго-западнее Синьковки. Тактические успехи у наших военных есть на восточной окраине Колесниковки, севернее реки Песчаная. Также подразделения 1-й танковой армии вошли на северную окраину села Першотравневого.
Напомним, недавно в городе Купянске Харьковской области объявили всеобщую эвакуацию всех гражданских. Украинские телеграм-каналы публикуют запись, на которой людей по радио призывают уезжать в другие регионы. Также им сообщают, что зимой выжить в городе будет невозможно — там нет света, газа и воды. Некоторые жители Харьковской области считают, что эвакуация началась из-за большой вероятности освобождения Купянска российскими войсками.
VK / Минобороны РФ