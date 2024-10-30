Су-34 нанесли бомбовые удары по опорникам ВСУ под Купянском

Российские военные приближаются к Купянску в Харьковской области, жители которого стали покидать город по указанию местных властей. Накануне ВС РФ уничтожили около 40 украинских военных и опорный пункт.

Боевая работа Су-34 ВКС России под Харьковом. Видео © Telegram / SHOT

По информации SHOT, ударами Су-34 ВКС России были уничтожены взводные опорные пункты и пункты временной дислокации подразделений 97-го отдельного механизированного батальона 60-й ОМБр ВСУ, которые располагались в пяти зданиях технического назначения и одном административном здании.

Кроме того, российские военные продолжают наступление на Харьковском направлении и расширили контроль территории юго-западнее Синьковки. Тактические успехи у наших военных есть на восточной окраине Колесниковки, севернее реки Песчаная. Также подразделения 1-й танковой армии вошли на северную окраину села Першотравневого.