«Всё будет хорошо»: Названы слова поддержки, которые жутко бесят россиян

Часто сталкиваетесь с тем, что в ответ на свой долгий рассказ о бесконечных проблемах слышите лишь дежурное «всё будет хорошо»? Поверьте, вы не одни. Крупнейший в России маркеплейс услуг «Профи» провёл исследование, чтобы выяснить, какие слова поддержки вызывают у россиян негативные эмоции. Результаты — в новом материале Life.ru.

Более 60% респондентов заявили, что пресловутая фраза «всё будет хорошо» кажется им пустой и поверхностной. В частности, 30% отметили, что это выражение вызывает у них тревогу, а 32% — раздражение, так как они воспринимают его как обесценивание своих проблем.

Исследование также затронуло восприятие других распространённых фраз: «я тебя понимаю», «соберись» и «не переживай». Так, фраза «соберись» чаще вызывает раздражение у женщин: 48% опрошенных заявили, что она вызывает внутренний протест, в то время как среди мужчин этот показатель составляет 22%. Кроме того, 55% представительниц прекрасного пола отметили, что выражение «не переживай» воспринимается ими как нежелание собеседника слушать их переживания.

Среди прочего, половина респондентов-женщин отметила, что слова «я тебя понимаю» вызывают у них доверие. У 30% мужчин эта фраза наоборот кажется бесполезной, если они считают, что собеседник не способен полностью понять их чувства.