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29 октября, 23:30

Тело мужчины нашли под руинами сгоревшего склада в Долгопрудном

МЧС РФ: Тело мужчины найдено при разборе завалов на месте пожара в Долгопрудном

Тело мужчины обнаружено на месте пожара на складе в подмосковном Долгопрудном, рассказали в МЧС России.

«МЧС России: при разборе завалов обнаружено тело погибшего мужчины», — сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, пожар в подмосковном Долгопрудном произошёл 29 октября. Там загорелось хранилище с удобрениями на 1200 квадратах.

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Telegram / МЧС России

Оксана Попова
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