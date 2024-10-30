Тело мужчины нашли под руинами сгоревшего склада в Долгопрудном
МЧС РФ: Тело мужчины найдено при разборе завалов на месте пожара в Долгопрудном
Тело мужчины обнаружено на месте пожара на складе в подмосковном Долгопрудном, рассказали в МЧС России.
«МЧС России: при разборе завалов обнаружено тело погибшего мужчины», — сообщила пресс-служба ведомства.
Напомним, пожар в подмосковном Долгопрудном произошёл 29 октября. Там загорелось хранилище с удобрениями на 1200 квадратах.
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