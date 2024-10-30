В законе Ньютона обнаружили ошибку спустя 300 лет

Согласно данным филолога Дэниелу Хуку, широко используемая формулировка первого закона Исаака Ньютона, известного как закон инерции, является результатом ошибки перевода с латинского на английский язык. Об этом сообщает журнал Philosophy of Science.

Согласно распространённой трактовке, первый закон Ньютона гласит, что тело остаётся в покое или движется равномерно, если на него не воздействует внешняя сила. Однако, исследуя оригинальные записи ученого, Хук обнаружил, что союз, переведённый как «если», на самом деле означал «потому что».

Как объясняет Хук, Ньютон утверждал, что тела сохраняют покой именно из-за отсутствия внешнего воздействия. Новая трактовка устраняет противоречия, которые долгое время вызывали разногласия среди последователей великого физика.