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30 октября, 00:48

В законе Ньютона обнаружили ошибку спустя 300 лет

Филолог обнаружил ошибку в переводе первого закона Ньютона с латинского

Согласно данным филолога Дэниелу Хуку, широко используемая формулировка первого закона Исаака Ньютона, известного как закон инерции, является результатом ошибки перевода с латинского на английский язык. Об этом сообщает журнал Philosophy of Science.

Согласно распространённой трактовке, первый закон Ньютона гласит, что тело остаётся в покое или движется равномерно, если на него не воздействует внешняя сила. Однако, исследуя оригинальные записи ученого, Хук обнаружил, что союз, переведённый как «если», на самом деле означал «потому что».

Как объясняет Хук, Ньютон утверждал, что тела сохраняют покой именно из-за отсутствия внешнего воздействия. Новая трактовка устраняет противоречия, которые долгое время вызывали разногласия среди последователей великого физика.

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Тем временем нобелевскую премию по физике—2024 присудили за машинное обучение и нейронные сети. Награду получили получили американец Гопфилд и канадец Гинтон.

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Shutterstock / FOTODOM / Arman Novic

Анатолий Цейко
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