Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 04:06

Экс-директора «Спецтехники» подозреваются в срыве госконтрактов на 1 млрд рублей

В 2023 году бывшие генеральные директора компании «Спецтехника» Игорь Миронов и его предшественник Олег Иванов подписали пять контрактов с Минобороны РФ в рамках гособоронзаказа, которые, как утверждают следователи, изначально были невыполнимыми. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Следствие полагает, что бизнесмены осознанно превысили свои должностные полномочия, согласившись на условия, которые компания не могла выполнить в установленные сроки. Ущерб от срыва обязательств составил более 1 млрд рублей.

Источник подчеркнул, что в 2023 году, после нескольких встреч с представителями Минобороны, Иванов и Миронов согласовали нюансы контракта, понимая, что сотрудники «Спецтехники» не успеют его выполнить. Таким образом, невыполненные обязательства, по оценкам следствия, нанесли государству ущерб на сумму 1 млрд 35 млн 207 тысяч рублей.

Суд отправил в СИЗО экс-заминистра энергетики Яновского по делу о мошенничестве
Суд отправил в СИЗО экс-заминистра энергетики Яновского по делу о мошенничестве

В то же время СК завершил расследование многомиллионных хищений при поставках еды для ВС РФ. Четверо сотрудников компании «РБЕ Филиал Поволжье» обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / E. O.

Анатолий Цейко
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Мошенничество
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar