Экс-директора «Спецтехники» подозреваются в срыве госконтрактов на 1 млрд рублей

В 2023 году бывшие генеральные директора компании «Спецтехника» Игорь Миронов и его предшественник Олег Иванов подписали пять контрактов с Минобороны РФ в рамках гособоронзаказа, которые, как утверждают следователи, изначально были невыполнимыми. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Следствие полагает, что бизнесмены осознанно превысили свои должностные полномочия, согласившись на условия, которые компания не могла выполнить в установленные сроки. Ущерб от срыва обязательств составил более 1 млрд рублей.

Источник подчеркнул, что в 2023 году, после нескольких встреч с представителями Минобороны, Иванов и Миронов согласовали нюансы контракта, понимая, что сотрудники «Спецтехники» не успеют его выполнить. Таким образом, невыполненные обязательства, по оценкам следствия, нанесли государству ущерб на сумму 1 млрд 35 млн 207 тысяч рублей.