СК завершил расследование многомиллионных хищений при поставках еды для ВС РФ

Правоохранители закончили расследование дела о хищении 20 миллионов рублей при поставках еды для ВС РФ. Четверо сотрудников компании «РБЕ Филиал Поволжье» обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

«Военные следователи установили, что четверо сотрудников ООО «РБЕ Филиал Поволжье» в лице Ирины Сёминой, Нины Крупени, Константина Барминского, а также Владимира Ракова совершили преступление по части 4 статьи 159 УК РФ», — говорится в сообщении.