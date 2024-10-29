СК завершил расследование многомиллионных хищений при поставках еды для ВС РФ
Правоохранители закончили расследование дела о хищении 20 миллионов рублей при поставках еды для ВС РФ. Четверо сотрудников компании «РБЕ Филиал Поволжье» обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС.
«Военные следователи установили, что четверо сотрудников ООО «РБЕ Филиал Поволжье» в лице Ирины Сёминой, Нины Крупени, Константина Барминского, а также Владимира Ракова совершили преступление по части 4 статьи 159 УК РФ», — говорится в сообщении.
Правоохранители выяснили, что летом 2023 года ООО «РБЕ «Филиал Поволжье» заключили контракт с Минобороны РФ на сумму более 200 миллионов рублей. Подрядчик должен был поставлять еду военным во Владивостоке. До апреля 2024 года сотрудники фирмы успели украсть продуктов на 20 миллионов рублей.
Ранее Life.ru рассказывал про 69-летнего экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова, которого вместе с подельниками задержали в конце июля. Его подозревают в «тёмных» делах с Грязинским пищевым комбинатом. Под видом говяжьей тушёнки солдатам СВО поставляли дешёвую курицу и свинину. Экспертиза показала, что питание не отвечает установленным требованиям и должно быть исключено из рациона. Позже в деле появился новый фигурант – бизнесмен Игорь Котельникова. Он был арестован за помехи следствию. В июле мужчина умер в СИЗО.
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