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30 октября, 05:18

Крыша административного здания загорелась под Курском из-за обломков беспилотника

Крыша административного здания загорелась в Железногорске после падения обломков беспилотника самолётного типа. Об этом сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов в своём телеграм-канале. Сбито пять дронов.

«Было зафиксировано незначительно возгорание сухой травы и крыши одного из административных зданий. Пожар оперативно ликвидировали», — пишет чиновник.

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Ранее жители Железногорская сообщали, что в городе случился пожар из-за прилёта фрагментов беспилотника. Повреждено несколько машин, припаркованных во дворе жилого дома. Дрон упал неподалёку от компании девушек, которые находились в этот момент на улице в районе Эйфелевой башни — местной достопримечательности.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Николай Рюмин
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