Крыша административного здания загорелась под Курском из-за обломков беспилотника

Крыша административного здания загорелась в Железногорске после падения обломков беспилотника самолётного типа. Об этом сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов в своём телеграм-канале. Сбито пять дронов.

Ранее жители Железногорская сообщали, что в городе случился пожар из-за прилёта фрагментов беспилотника. Повреждено несколько машин, припаркованных во дворе жилого дома. Дрон упал неподалёку от компании девушек, которые находились в этот момент на улице в районе Эйфелевой башни — местной достопримечательности.