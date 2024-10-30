Число семей, которым хватает денег на всё, выросло до исторического максимума

Число семей в России, у которых достаточно средств для удовлетворения всех потребностей, за второй квартал 2024 года достигло исторического максимума. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.

Доля обеспеченных семей в апреле-июне этого года составила 4,9% против 3,9% в прежнем квартале и 3,4% во втором квартале прошлого года. Нынешние показатели являются самыми высокими с начала 2016 года. А доли близкой к 4,9% не было и вовсе последние двадцать лет. Предыдущий пик довольства граждан фиксировали в 2019 году на показателях 3,5% населения. Также выросло на 0,3 пункта число семей, которым хватает на всё, кроме дачи, квартиры и машины. Показатель составил 37,4%.

Исследователи отмечают сокращение числа семей, у которых проблемы с покупкой предметов длительного пользования на 1% — до 47,6%. Домохозяйств, которым хватает средств лишь на еду, но не на коммунальные услуги, стало меньше на 0,8% — до 10%. Семейств, которым не хватает денег на еду и вовсе не было.