«Проблемы с эрекцией»: В каких случаях мужчинам нужно бить тревогу, объяснил сексолог

Если половой акт длится менее двух минут, то есть у мужчины происходит «быстрая эякуляция при малейшей стимуляции», то ему стоит бить тревогу. Об этом рассказал сексолог Павел Фельдман. Он назвал ещё одну причину для беспокойства.

«Когда есть проблемы с эрекцией, из-за которых он не может осуществить полноценный половой акт, то есть перед началом или в процессе член становится вялым», — отметил собеседник NEWS.ru.

Эксперт подчеркнул, что если мужчина перевозбудился, из-за чего быстро закончил, но в дальнейшем укладывается в норму, то переживать по этому поводу не стоит. Нормой продолжительности полового акта считается промежуток времени от пяти до десяти минут без учёта предварительных ласк, уточнил сексолог.