«Проблемы с эрекцией»: В каких случаях мужчинам нужно бить тревогу, объяснил сексолог
Сексолог Фельдман: Мужчине нужно бить тревогу при слишком быстром половом акте
Если половой акт длится менее двух минут, то есть у мужчины происходит «быстрая эякуляция при малейшей стимуляции», то ему стоит бить тревогу. Об этом рассказал сексолог Павел Фельдман. Он назвал ещё одну причину для беспокойства.
«Когда есть проблемы с эрекцией, из-за которых он не может осуществить полноценный половой акт, то есть перед началом или в процессе член становится вялым», — отметил собеседник NEWS.ru.
Эксперт подчеркнул, что если мужчина перевозбудился, из-за чего быстро закончил, но в дальнейшем укладывается в норму, то переживать по этому поводу не стоит. Нормой продолжительности полового акта считается промежуток времени от пяти до десяти минут без учёта предварительных ласк, уточнил сексолог.
Ранее сексолог назвал упражнения для хорошей потенции. Для успешного полового акта эксперт рекомендовал мужчинам делать приседания и ягодичный мостик.