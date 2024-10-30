Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 06:54

«Проблемы с эрекцией»: В каких случаях мужчинам нужно бить тревогу, объяснил сексолог

Сексолог Фельдман: Мужчине нужно бить тревогу при слишком быстром половом акте

Если половой акт длится менее двух минут, то есть у мужчины происходит «быстрая эякуляция при малейшей стимуляции», то ему стоит бить тревогу. Об этом рассказал сексолог Павел Фельдман. Он назвал ещё одну причину для беспокойства.

«Когда есть проблемы с эрекцией, из-за которых он не может осуществить полноценный половой акт, то есть перед началом или в процессе член становится вялым», — отметил собеседник NEWS.ru.

Эксперт подчеркнул, что если мужчина перевозбудился, из-за чего быстро закончил, но в дальнейшем укладывается в норму, то переживать по этому поводу не стоит. Нормой продолжительности полового акта считается промежуток времени от пяти до десяти минут без учёта предварительных ласк, уточнил сексолог.

Врач раскрыл неочевидные признаки снижения потенции у мужчин после 40 лет
Врач раскрыл неочевидные признаки снижения потенции у мужчин после 40 лет

Ранее сексолог назвал упражнения для хорошей потенции. Для успешного полового акта эксперт рекомендовал мужчинам делать приседания и ягодичный мостик.

Обложка ©

freepik

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Секс
  • Здоровье
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar