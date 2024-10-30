В Москве МВД выявило схему с «кабальными» займами, лишившую квартир сто людей

В Москве полиция выявила схему с займами, с помощью которой у граждан отобрали более ста квартир. Об этом журналистам рассказали в правоохранительных органах. Аферисты действовали с ноября 2018 года по октябрь 2021 года. Они убеждали жертв, зачастую пенсионеров, брать микрокредиты на «кабальных» условиях.

«Когда же выяснялось, что заемщик не может исполнить свои обязательства, через суд отбирали у них недвижимость в счёт погашения задолженности, процентов и пени... Таким образом, жилплощади лишилось более 100 человек», — сказал собеседник агентства.

Недвижимость выставлялась на торги. Следствие установило, что займы выдавали в офисе одной из микрофинансовых организаций в центре Москвы, однако злополучные договоры оформлялись от лица «частных инвесторов», имеющих договоры поручения с компанией.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство». Подчёркивается, что, согласно букве Закона, частные инвесторы не имеют права выдавать займы.