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30 октября, 07:27

Снайпер: Бойцы ВСУ оставляют позиции и бегут из Угледара группами по 40 человек

Небольшие подразделения ВСУ численностью до 40 человек самовольно оставляют позиции в Угледаре. Боевой дух противника сломлен. Об этом заявил российский снайпер с позывным Малыш, передаёт Минобороны РФ. По его словам, присутствие снайпера — «психологический момент», мешающий противнику чувствовать себя в относительной безопасности.

«Когда мы сюда приехали, противник вёл себя очень вольно, ходил пешком, сейчас уже нет такого. Сейчас мы видим, как из Угледара бегут по 40 человек за раз, с «лесополок» бегут. Люди роют окопы, бегают очень быстро... Думаю, боевой дух противника падает», — рассказал снайпер.

Как рассказал снайпер-корректировщик с позывным Минор, бойцы в основном отрабатывают по украинским пулемётчикам, гранатомётчикам и FPV-расчётам. При этом работать приходится крайне быстро, чтобы избежать потерь личного состава, добавил военнослужащий.

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Ранее Life.ru сообщал, что около 300 военнослужащих ВСУ предприняли попытку покинуть окружение в районе села Погребки Суджанского района Курской области, в результате чего более ста из них были уничтожены. Кроме того, наша разведка перехватила радиосообщения противника, из которых стало известно, что украинские офицеры массово бегут из Курской области.

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Shutterstock / FOTODOM / Camptoloma

Мария Любицкая
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