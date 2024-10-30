Снайпер: Бойцы ВСУ оставляют позиции и бегут из Угледара группами по 40 человек

Небольшие подразделения ВСУ численностью до 40 человек самовольно оставляют позиции в Угледаре. Боевой дух противника сломлен. Об этом заявил российский снайпер с позывным Малыш, передаёт Минобороны РФ. По его словам, присутствие снайпера — «психологический момент», мешающий противнику чувствовать себя в относительной безопасности.

«Когда мы сюда приехали, противник вёл себя очень вольно, ходил пешком, сейчас уже нет такого. Сейчас мы видим, как из Угледара бегут по 40 человек за раз, с «лесополок» бегут. Люди роют окопы, бегают очень быстро... Думаю, боевой дух противника падает», — рассказал снайпер.