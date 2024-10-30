Задержаны создатели сообщества, призывавшего к насилию в колониях России

Силовики задержали организаторов сообщества, призывавшего к насилию в российских колониях, сообщили в пресс-службе свердловского Следкома. Фигуранты задержаны, они проживали в Санкт-Петербурге, Московской, Иркутской, Архангельской областях и в Красноярском крае. Свою деятельность они вели в Сети с 2023 года.

«В аккаунтах различных социальных сетей и на канале видео-хостинга размещалась информация, направленная на возбуждение социальной ненависти и вражды в отношении отдельных категорий граждан и сотрудников правоохранительных органов... В результате проводимой пропаганды лица, находящиеся в различных местах лишения свободы, применяли физическое насилие по отношению к другим заключённым и следственно-арестованным», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Организация экстремистского сообщества» и «Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистского сообщества». Следствие провело обыски и будет просить о заключении фигурантов под стражу.