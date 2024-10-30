В РПЦ раскрыли, допустит ли Бог ядерную войну

Бог допускает многие события в жизни, а начало ядерной войны может зависеть от Его воли. Такое мнение выразил священник Русской Православной Церкви (РПЦ) Игорь Сильченков.

Сильченков отметил, что Господь допустил появление смартфонов в нашей жизни. При этом, по словам священнослужителя, люди часто слишком увлекаются гаджетами. Это приводит к незнанию основ нравственности, отметил Отец.

Мир, который лишён праведников, может погибнуть, пояснил представитель РПЦ. Он выразил уверенность, что мир способен избежать ядерной войны, если обращаться к Богу с молитвами и искренним раскаянием за свои действия.

Однако на практике многие люди перестают посещать церкви. По словам Сильченкова, после ковида некоторые не вернулись на службу. Поэтому становится ясно, почему Господь допускает голод, болезни и войны. В связи с этим священник призывает не забывать регулярно молиться и приходить в храм, а также просить прощения за человеческие грехи.