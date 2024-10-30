Умерла актриса Эльжабета Зайонцувна, звезда дилогии «Ва-банк»

Польская актриса Эльжабета Зайонцувна, прославившаяся по ролям в фильмах «Ва-банк» и «Новые амазонки», умерла в возрасте 66 лет. Об этом рассказал Союз актёров театра, кино, радио и телевидения Польши в своих соцсетях.

Известно, что в последние годы актриса страдала от болезни Виллебранда, которая связана с плохой свёртываемостью крови.

Эльжабета родилась в Варшаве в 1958 году и уже в 80-х сияла на экранах благодаря сотрудничеству с режиссёром Юлиушем Махульским. Среди самых популярных работ актрисы роли в картинах «Ва-банк» (1981), «Новые амазонки» (1983) и «Ва-банк 2, или Ответный удар» (1984).