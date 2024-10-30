Близкие «Самых больших губ России» считают, что её убили
Близкие найденной мёртвой блогерши Кристины Рэй считают, что её убили
Бывшая обладательница самых больших губ в России Кристина Рэй могла быть убита. Обложка © VK / Кристина Рэй
Экс-обладательницу «самых больших губ в РФ» Кристину Рэй убили. На этом настаивают её близкие.
Как стало известно SHOT, родственники уже опознали Кристину, но только по фото, к телу их пока не пускают. Сейчас они ждут результатов вскрытия. Семья не верит в то, что произошёл несчастный случай, когда Кристина искала наркотики, так как она встала на путь исправления и боролась с зависимостью.
На данный момент есть две версии гибели блогерши: по одной из них, девушка искала закладку, спустилась в канализацию, но её сбило потоком воды. Также проверяется криминальная версия, что Кристину могли убить.
Напомним, экс-обладательница титула «Самые большие губы России» Кристина Рэй пропала в Сочи 28 сентября. 35-летняя Кристина Кожевникова (настоящее имя девушки) перестала выходить на связь с друзьями и близкими. Одно время сообщалось, что она могла сбежать к другу-наркоману. Накануне тело девушки было найдено в канализации в Сочи.
В 22 года девушка попала в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых больших губ.