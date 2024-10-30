Близкие «Самых больших губ России» считают, что её убили

Как стало известно SHOT, родственники уже опознали Кристину, но только по фото, к телу их пока не пускают. Сейчас они ждут результатов вскрытия. Семья не верит в то, что произошёл несчастный случай, когда Кристина искала наркотики, так как она встала на путь исправления и боролась с зависимостью.