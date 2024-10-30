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30 октября, 07:58

Путин поручил создать программу продвижения российских товаров за рубежом

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

До конца этого года Правительство и «Российский экспортный центр» должны создать и утвердить программу «Сделано в России», которая будет нацелена на продвижение отечественных товаров за рубежом. С таким поручением обратился президент Владимир Путин по итогам расширенного заседания президиума Госсовета в сентябре.

Программа должна предусматривать план совместных действий заинтересованных органов власти, который будет делать особый упор на «общих подходах к организации экспозиций российских товаропроизводителей на выставочных пространствах в иностранных государствах».

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Помимо того, Владимир Путин подписал закон, который освобождает россиян с жилищным кредитом от уплаты НДФЛ размером 35% с материальной выгоды от экономии на процентах. Данная мера поддержки коснётся кредитов и займов на строительство или покупку жилья, покупку земельных участков под этим жильём и участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Николай Рюмин
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