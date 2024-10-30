Путин поручил создать программу продвижения российских товаров за рубежом

До конца этого года Правительство и «Российский экспортный центр» должны создать и утвердить программу «Сделано в России», которая будет нацелена на продвижение отечественных товаров за рубежом. С таким поручением обратился президент Владимир Путин по итогам расширенного заседания президиума Госсовета в сентябре.

Программа должна предусматривать план совместных действий заинтересованных органов власти, который будет делать особый упор на «общих подходах к организации экспозиций российских товаропроизводителей на выставочных пространствах в иностранных государствах».