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30 октября, 07:55

Кабмин принял решение, которое сократит срок сдачи железной дороги из Сибири в Хабаровский край

Правительство включило в особый перечень ж/д из Сибири в Хабаровский край

Правительство включило в особый перечень строящейся железной дороги, которая свяжет угольные месторождения Красноярского края и Якутии с портами Хабаровского края, соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Михаила Мишустина публикует пресс-служба ведомства. Возведение объекта будет вестись в ускоренном режиме.

Теперь на трассу, строительством которой занимается частный инвестор, распространяется закон «Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях реализации приоритетных проектов по модернизации и расширению инфраструктуры». Ожидается, что срок сдачи сократится на 9-21 месяц. В Кабмине указывают, что дорога разгрузит Байкало-Амурскую магистраль (БАМ) и Транссиб.

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Ранее президент Владимир Путин назвал срок сдачи участка вышеуказанной дороги от месторождений Якутии до портов Хабаровского края. По словам главы государства, трасса заработает уже в 2025 году.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / WorldStockStudio

Матвей Константинов
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