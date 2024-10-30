Кабмин принял решение, которое сократит срок сдачи железной дороги из Сибири в Хабаровский край

Правительство включило в особый перечень строящейся железной дороги, которая свяжет угольные месторождения Красноярского края и Якутии с портами Хабаровского края, соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Михаила Мишустина публикует пресс-служба ведомства. Возведение объекта будет вестись в ускоренном режиме.

Теперь на трассу, строительством которой занимается частный инвестор, распространяется закон «Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях реализации приоритетных проектов по модернизации и расширению инфраструктуры». Ожидается, что срок сдачи сократится на 9-21 месяц. В Кабмине указывают, что дорога разгрузит Байкало-Амурскую магистраль (БАМ) и Транссиб.