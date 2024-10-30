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30 октября, 08:37

Всем приготовиться: На Землю надвигается очередная магнитная буря

URA.ru: Учёные ожидают магнитную бурю 30 октября из-за солнечной активности

Солнечная активность может быть усилена в среду, 30 октября. В этот день есть повышенные риски появления магнитной бури, сообщает URA.ru.

По информации агентства, в мире ожидается усиление геомагнитной активности. К-индекс, который характеризует уровень возмущений в магнитосфере, превысит три балла и даже может достичь четырёх. Исследователи считают, что вероятность магнитной бури составит 10%, а геомагнитного шторма — 5%.

Также специалисты сделали ряд прогнозов на возникновение бурь в ноябре. Повышенная геомагнитная активность ожидается в середине ноября — 11, 12, 15 и 20 числа. К-индекс может достичь четырёх баллов.

Землю окутало облако плазмы после вспышки на Солнце 26 октября
Землю окутало облако плазмы после вспышки на Солнце 26 октября

А ранее Life.ru писал, что крайний раз магнитная буря беспокоила Землю в понедельник, 28 октября. По словам синоптика Михаила Леуса, она была класса G1, то есть, слабой.

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Shutterstock / FOTODOM / Triff

Дарья Нарыкова
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