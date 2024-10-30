Всем приготовиться: На Землю надвигается очередная магнитная буря

Солнечная активность может быть усилена в среду, 30 октября. В этот день есть повышенные риски появления магнитной бури, сообщает URA.ru.

По информации агентства, в мире ожидается усиление геомагнитной активности. К-индекс, который характеризует уровень возмущений в магнитосфере, превысит три балла и даже может достичь четырёх. Исследователи считают, что вероятность магнитной бури составит 10%, а геомагнитного шторма — 5%.

Также специалисты сделали ряд прогнозов на возникновение бурь в ноябре. Повышенная геомагнитная активность ожидается в середине ноября — 11, 12, 15 и 20 числа. К-индекс может достичь четырёх баллов.