Всем приготовиться: На Землю надвигается очередная магнитная буря
URA.ru: Учёные ожидают магнитную бурю 30 октября из-за солнечной активности
Солнечная активность может быть усилена в среду, 30 октября. В этот день есть повышенные риски появления магнитной бури, сообщает URA.ru.
По информации агентства, в мире ожидается усиление геомагнитной активности. К-индекс, который характеризует уровень возмущений в магнитосфере, превысит три балла и даже может достичь четырёх. Исследователи считают, что вероятность магнитной бури составит 10%, а геомагнитного шторма — 5%.
Также специалисты сделали ряд прогнозов на возникновение бурь в ноябре. Повышенная геомагнитная активность ожидается в середине ноября — 11, 12, 15 и 20 числа. К-индекс может достичь четырёх баллов.
А ранее Life.ru писал, что крайний раз магнитная буря беспокоила Землю в понедельник, 28 октября. По словам синоптика Михаила Леуса, она была класса G1, то есть, слабой.
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