Утром 30 октября аэропорт Шереметьево почти на час ограничивал полёты
Ранним утром 30 октября московский аэропорт Шереметьево ограничивал рейсы. Об этом рассказывает пресс-служба Росавиации.
Известно, что аэропорт не принимал рейсы в период с 04:37 до 05:20 по московскому времени. За это время ни один авиаперевозчик не отправил судно на запасной аэродром. Запрет действовал из соображений безопасности, сообщает РИА «Новости».
Недавно в аэропорту Южно-Сахалинска собака четверо суток ждала своего хозяина. Фото грустного пёсика разместили в местных соцсетях и владелец объявился. Во время отъезда мужчина оставил питомца у друга, но тот сбежал и добрался до аэропорта.
Shutterstock / FOTODOM / Dushlik