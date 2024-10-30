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30 октября, 08:39

Утром 30 октября аэропорт Шереметьево почти на час ограничивал полёты

Ранним утром 30 октября московский аэропорт Шереметьево ограничивал рейсы. Об этом рассказывает пресс-служба Росавиации.

Известно, что аэропорт не принимал рейсы в период с 04:37 до 05:20 по московскому времени. За это время ни один авиаперевозчик не отправил судно на запасной аэродром. Запрет действовал из соображений безопасности, сообщает РИА «Новости».

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Недавно в аэропорту Южно-Сахалинска собака четверо суток ждала своего хозяина. Фото грустного пёсика разместили в местных соцсетях и владелец объявился. Во время отъезда мужчина оставил питомца у друга, но тот сбежал и добрался до аэропорта.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dushlik

Николай Рюмин
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