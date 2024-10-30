В США задержали российских журналистов, приехавших на выборы, сообщила Захарова
Захарова: США не уведомили РФ о задержании в аэропорту российских журналистов
Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова
Посольство РФ в Вашингтоне не получало уведомлений от США по факту задержания российских журналистов в американском аэропорту. Работники СМИ, как сообщается, прибыли в страну для освещения президентских выборов, однако виза одного из операторов «Известий» оказалась аннулирована по «административным причинам». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Представительница МИД РФ заявила, что российские журналисты направились в Соединённые Штаты в ночь на 29 октября. Они совершали поездку не инкогнито, а с визами, необходимыми разрешениями и документами.
«Их приняли в аэропорту, задержали, допрашивали. Допрос длился много часов», — рассказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Также представительница МИД РФ рассказала, что виа одного из операторов была аннулирована в связи «административными причинами».
Меньше недели остаётся до выборов президента в США. Ранее Трамп заинтриговал американцев обещанием раскрыть свой «маленький секрет» после выборов, а Харрис тем временем заполучила поддержку очередной звезды. Тем временем американцы массово отписываются от СМИ, которые хотят сохранить нейтралитет. США разделены на два лагеря, и после выборов у них может начаться собственный «майдан».