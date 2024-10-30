В США задержали российских журналистов, приехавших на выборы, сообщила Захарова

Посольство РФ в Вашингтоне не получало уведомлений от США по факту задержания российских журналистов в американском аэропорту. Работники СМИ, как сообщается, прибыли в страну для освещения президентских выборов, однако виза одного из операторов «Известий» оказалась аннулирована по «административным причинам». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Представительница МИД РФ заявила, что российские журналисты направились в Соединённые Штаты в ночь на 29 октября. Они совершали поездку не инкогнито, а с визами, необходимыми разрешениями и документами.

«Их приняли в аэропорту, задержали, допрашивали. Допрос длился много часов», — рассказала Захарова в эфире радио Sputnik.