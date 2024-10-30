В Киеве сообщили о повреждении здания Генштаба ВСУ

В Киеве из-за падения обломков беспилотника повреждено здание Генштаба Вооружённых сил Украины, об этом заявил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук*.

«Ночью было попадание обломков сбитого вражеского БПЛА по одному из зданий Генерального штаба ВСУ», — написал он в телеграм-канале.

О каком именно здании идёт речь, экс-нардеп не уточнил.