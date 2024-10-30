В Киеве сообщили о повреждении здания Генштаба ВСУ
Мосийчук*: В Киеве обломки беспилотника упали на здание Генштаба ВСУ
В Киеве из-за падения обломков беспилотника повреждено здание Генштаба Вооружённых сил Украины, об этом заявил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук*.
«Ночью было попадание обломков сбитого вражеского БПЛА по одному из зданий Генерального штаба ВСУ», — написал он в телеграм-канале.
О каком именно здании идёт речь, экс-нардеп не уточнил.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.