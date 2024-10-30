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Регион
30 октября, 08:13

В Киеве сообщили о повреждении здания Генштаба ВСУ

Мосийчук*: В Киеве обломки беспилотника упали на здание Генштаба ВСУ

В Киеве из-за падения обломков беспилотника повреждено здание Генштаба Вооружённых сил Украины, об этом заявил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук*.

«Ночью было попадание обломков сбитого вражеского БПЛА по одному из зданий Генерального штаба ВСУ», — написал он в телеграм-канале.

О каком именно здании идёт речь, экс-нардеп не уточнил.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Александра Вишнякова
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