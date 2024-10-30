В метро Москвы запустили поезд «Движения Первых»

В Год педагога и наставника Российское движение детей и молодежи (РДДМ) «Движение Первых» при поддержке Минопросвещения РФ и Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы провело успешный запуск тематического метропоезда для детей и молодёжи. Церемония прошла в депо «Измайлово».

В каждом вагоне на иллюстрациях раскрываются основные миссии и направления Движения: дружба, уважение старших, охрана природы и другие. Перед участниками движения с речью выступил первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев.

«Такие форматы, такой замечательный тематический поезд – это именно то, что будет интересно всем. Мы продолжим поддерживать и делать всё, чтобы РДДМ «Движение Первых» развивалось, чтобы в каждой школе и в каждом колледже нашей страны было отделение «Движения Первых». Потому что для нас «Первые» – это самые близкие помощники в нашей большой и серьезной работе по воспитанию нового поколения», – подчеркнул Александр Бугаев.